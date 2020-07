Ein Leserbriefschreiber (29. 6. 2020) aus Wien beklagt sich über den trostlosen Zustand der Salzburger Altstadtplätze, weil sie großteils schattenlos, lieblos, ohne Grün, Grünmarkt geflickt (?), verheerend, ohne Bänke usw. wären.

Das kann ich so nicht stehen lassen, denn wenn der Herr etwas Grünes sucht, hat er ja die Möglichkeit, auf einen unserer drei Stadtberge zu gehen. Die Altstadt von Salzburg (Weltkulturerbe!) wird auch als das "Rom des Nordens" bezeichnet und ist

ein architektonisches Gesamtkunstwerk, mit großartigen barocken Kirchen, Renaissance-Residenzen, prachtvollen Palais usw., deren Anblick und Wirkung durch Bäume auf den Plätzen nicht verstellt werden sollten.

Es gibt wohl wenige Städte auf dieser Welt, die grüner sind als Salzburg und dazu kommt noch, dass die Stadtgärtner alles nur Mögliche tun, um die Plätze durch den Blumenschmuck schön zu machen, was ihnen in hohem Maße gelingt. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass - außer in coronalen Zeiten - Millionen von Menschen aus aller Welt diese Schönheit genießen möchten. Also muss doch was dran sein!





Josef Blank, 5061 Elsbethen