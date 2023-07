Roman wohnt wieder zu Hause

In den SN war über Roman Aichinger zu lesen, der nach einem Motorradunfall auf fremde Hilfe angewiesen ist. Vergangenen Freitag wurde durch Lehrerinnen der HAK Neumarkt die Endreinigung Romans neuer Wohnung, die auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist, durchgeführt. Was dem vorausging, ist unglaublich. Hans-Peter Enzesberger errichtete mit seinem Team, das aus Schülern/-innen und Lehrern/-innen der Hak Neumarkt bestand, innerhalb kürzester Zeit im Haus der Familie Aichinger eine Wohnung für ihn. Ein herzliches Dankeschön an alle, die selbstlos dafür gesorgt haben, dass Roman nun wieder zu Hause wohnen kann.







Mag. Elisabeth Fritz, 5302 Henndorf