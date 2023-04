Rote Hoffnung!

Für mich sind die beiden Personen Rendi-Wagner und Doskozil zu "beschädigt", sie tragen seit Jahren die Hauptverantwortung dafür, dass die SPÖ keine klare Linie und keine Kanten mehr hat. Als ich gestern erstmals den Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler in der ZIB 2 sah und hörte, war das für mich Balsam für die Seele. Endlich ein Mensch, der klare Worte findet, selbstkritisch ist, zu einem Fehler steht, Aufbruchsstimmung vermittelt und die SPÖ dorthin zurückbringen möchte, wo sie hingehört: nämlich eine staatstragende Partei zu sein, die Verantwortung übernimmt. Andreas Babler ist wohl einer, der Inhalte vermitteln kann, der sich was zu sagen traut und der was zu sagen haben will. Genau das braucht es, denn dieses inhaltlose Herumgeschwafle zu vieler SPÖ-Spitzenfunktionär/-innen vertreibt die Wähler/-innen in Scharen. Zum Wohle der SPÖ sollten sich daher Rendi-Wagner und Doskozil gar nicht mehr der Wahl stellen. Die Mitgliederbefragung wird es richten!



Günter Österer, 5020 Salzburg