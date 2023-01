Unter der Überschrift "Rotes Vorbild Doskozil" (SN, 18. 1.) wird das Vorbild Doskozil als Problemlöser für den LHStv. und SPÖ-Chef in Niederösterreich Franz Schnabl im Zuge der bevorstehenden Landtagswahl analysiert.

Zusammenfassend wird unter dem Titel "Rotes Vorbild Doskozil" die nicht nur im Burgenland, sondern in anderen Bundesländern bestehenden Finanzierungsprobleme durch Auslagerung der Schulden in GembHs gelöst werden, wodurch diese im Landesbudget nicht mehr aufscheinen.

Mit der Masche für SPÖ-spezifische Klientenpolitik Projektfinanzierungen in GembHs auszulagern, die noch dazu erst am Nimmerleinstag inklusive der Ifd. anfallenden Zinsen fällig werden, gelingt eine Schuldenverschleierung gegenüber der Bevölkerung zulasten kommender Generationen.

Diese Art der Finanzierung von politischen Aktionen mit entsprechender Werbewirksamkeit für den alleinregierenden Landeshauptmann vom Burgenland gefällt nicht nur dem vorerwähnten SPÖ-Chef in Niederösterreich Herrn Franz Schnabl, sondern auch weitere in den Startlöchern stehenden Anwärtern zu anstehenden Landtagswahlen in weiteren Bundesländern.

Bemerkenswert ist noch, das dieses Auslagerungsmodell einen weiteren Vorteil für die Versorgung ausrangierter Politiker mit hoch dotierten Führungsposten für den jeweiligen GF und auch der SPÖ selbst auf Umwegen der üblichen Parteiabgabe.

Zusammengenommen ist diese Vorbildfunktion aus dem Burgenland eine politische Wunderwaffe für die SPÖ, allerdings mit Spätzünderfunktion für die nächste Generation.

Der Schreiber dieser Zeilen meint daher, dass der brandheiße Artikel über das "rote Vorbild Doskozil" in allen Punkten problematisch ist, welche diese Aktivitäten gegen das Transparenzgebot verstößt und vermutlich auch korruptionsfördernd wirkt.

Die Politik ist daher aufgefordert, den Staat und somit die Bevölkerung vor unerwünschten Entwicklungen rechtzeitig mit entsprechenden Maßnahmen zu schützen.

Norbert Huber, 5020 Salzburg