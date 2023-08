Rotkreuz-Parkplatz soll ein Ort der Ruhe und Erholung werden

Der Rotkreuz-Parkplatz muss weg und die Stadt Salzburg ist potent genug, um dem Roten Kreuz diesen Einkommensverlust auszugleichen. Vorschlag dazu: einen Teil des Überschusses der Parkgaragengesellschaft dafür verwenden! Diese Fläche gehört entsiegelt und den Menschen als "natürlicher Raum" zurückgegeben, es muss einfach ein schattenspendender Ort der Ruhe und Erholung werden. Es hat auch den Effekt, dass der Verkehr ungehindert fließen kann, denn Kfz, die in der Zufahrt zum Parkplatz warten, verhindern vor allem für die Busse die Durchfahrt durch den Kreisverkehr und das wiederum führt täglich zu massiven Staus.

Große Teil der Politik beschimpfen die Klimakleber und "organisieren" selbst so eine Staukatastrophe. Warum warten bis zu den Wahlen 2024? Sperre des Neutors für den Individualverkehr, Auflösung dieses Parkplatzes und weitere Maßnahmen würden aus diesem Teil der Altstadt eine wesentlich angenehmere Zone schaffen, als das jetzt der Fall ist. Arbeiten wir doch an der Schönheit dieser Stadt, anstatt die Energie in die Erhaltung des Stillstands zu investieren.

Günter Österer, 5020 Salzburg