Rucksack im Bus liegen gelassen

Kann sich der Herr, der am 10.8.2021 um 8.35 Uhr mit dem 260er-Bus nach Zell am See fuhr, erinnern, dass ich mein dunkelblaues Rucksackl beim Ausstieg Wals-Abzweigung Gois liegen ließ? Ich hoffte sehr, dass es dieser oder ein zugestiegener Fahrgast dem Busfahrer abgibt, wo es dann an der Zentrale in Salzburg oder Zell am See abgegeben wird. Es sollte aber lt. Busfahrer nie bei ihm angekommen sein. Wo sollte es sonst gelandet sein? Was sollte der Betroffene mit dem Hörgerät, Schlüsselbund u. a. m. anfangen? Bitte, wer immer es gefunden hat, mit oder ohne Geld, möge es am Fundamt in Salzburg oder Reichenhall abgeben. Meine Telefonnummer: 0662/42 88 24.







Gertrude Rieder, 5020 Salzburg