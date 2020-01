Rückbau von Flughäfen

Sehr geehrter Herr Manfred Rosenstatter, offensichtlich braucht es Fridays-for-Future-Kinder, die uns erklären, dass wir unmöglich so wie bisher weiter wirtschaften können. Ich bitte Sie dringend, sich für eine Wirtschaft einzutreten, die die Klimakrise ernst nimmt und uns allen dient (und nicht nur kurzsichtig Großunternehmen bevorzugt).

Wir brauchen dringend einen radikalen Umbau der Wirtschaft, hin zu einer Klima-neutralen, lokalen Kreislaufwirtschaft, die zusätzlich eine Fülle von neuen, menschlichen Arbeitsplätzen und mehr echte Lebensqualität schafft. Dies gelingt durch umfassende Bewusstseinsbildung der Bevölkerung über die absolute Notwendigkeit eines Systemwechsels, durch gezielte Umschulung von Beschäftigten in ökologisch unverträglichen Branchen (wie eben dem Flugverkehr). Wir brauchen die entschiedene Förderung aller Wirtschaftszweige und Unternehmen, die ökologisch schonende Dienstleistungen anbieten, z. B.: öffentlicher Verkehr, Taxi-Rundbusse, Fahrrad-Zustelldienste, Radverleih, Reiseveranstalter für Bahnreisen sowie für Urlaube im eigenen Land, Reparatur- und Recycling-Dienste, Änderungsschneidereien, Flohmärkte und Tauschbörsen, Nahversorger, Elektro-Carsharing, Haushaltshilfe, Gesundheitsförderung (Massage, Sport, Naturerleben), vegetarische Bio-Restaurants, Bildung, Kultur, psychosoziale Unterstützung, Pflege, Kinderbetreuung, Begegnungszentren … All dies schafft neue Lebensqualität und bedeutet Entmachtung der anonymen Profitgier des Aktienmarkts, der Konzerne und ihrer Lobbys.

Es scheint jedoch, dass Sie sich vorrangig für Klima-schädigende Großbetriebe einsetzen:

In der "Salzburger Wirtschaft" vom 20. Dezember 2019 schreiben Sie, der Flughafen dürfe nicht in Frage gestellt werden. Sie erwähnen elektrisch betriebene Ladefahrzeuge (deren Anschaffung sicherlich lobenswert ist), die Dimension der dadurch gelungenen CO 2 -Einsparung am Flughafen ist wohl so, als würden wir ein paar Cent sparen um im Kasino 1000e Euro zu verspielen. Ihre untergriffige Formulierung "unter dem Deckmantel des Klimaschutzes" ist kein Zeichen für eine ehrliche Auseinandersetzung mit den drängenden Herausforderungen unserer Welt (und natürlich auch nicht verständnisvoll gegenüber die Salzburger/-innen, über deren Köpfe an Samstagen alle paar Minuten Flugzeuge donnern). Ich bitte Sie dringend, sich für zukünftige Lebensqualität in einem Klima-freundlichen Wirtschaftssystem einzusetzen.



Paul Lahninger, everyday-for-future, 5020 Salzburg