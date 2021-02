Rückblick auf einen Freitag den 13.ten

Nie wieder soll so etwas je passieren. Ein Supermarkt mit vollem Parkplatz, die automatische Flügeltür kaputt. Normalerweise wird am Eingang hie und da noch etwas geplauscht. Heute nicht. Es kamen meist nur Männer die schon Feierabend hatten und wohl der (Haus)Frau einen Gefallen tun wollten. Oder? Drinnen ein Gedränge, als wenn es heute was umsonst geben würde. Mitnichten, der Bundeskanzler hatte gestern Abend irgendwas von vielen Toten gefaselt. Ach ja, Corona!

Mehl, Nudeln, Sugo und Toilettenpapier waren die Renner. Einige Hamsterkäufer waren empört, dass davon nichts mehr da war. Ansonsten in der extrem Warteschlange kein Wort von Corona. Nur sorgenvolle Gesichter. Alle Kassen offen, trotzdem lief es langsam. Die Kassierer/-innen sahen irgendwie schockiert und verschreckt aus.

Eigentlich haben sie es nicht nur an diesen Tag super gemeistert, sondern während der ganzen Pandemie. Danke!







Wolfgang G. Külper, 8380 Jennersdorf