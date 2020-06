Rückblick aus der Zukunft

Wir schreiben das Jahr 2030. Zehn Jahre sind vergangen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Als 16-jährige Schülerin stecke ich mitten in diesem Drama.

Ich denke, ich liege richtig, wenn ich sage, dass wir uns alle wünschen, das Drama um das Coronavirus sei schon längst vorbei. Doch auch in zehn Jahren wird es noch Thema sein, denn ein Virus verschwindet nicht einfach so. Die Maßnahmen, die von der türkis-grünen Regierung ergriffen worden sind, sind notwendig gewesen. Ein Virus verbreitet sich extrem schnell, das zeigen nicht nur Exponentialfunkltionen, sondern auch Statistiken.

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, alles wird wieder wie zuvor werden, denn das ist leider nur eine Utopie. Schutzmasken sollten verpflichtend zu tragen sein, zumindest an bestimmten Orten. Desinfektionsmöglichkeiten sollten weiterhin überall jederzeit verfügbar sein. Sollte ein Impfstoff entwickelt worden sein, sollte es eine freiwillige Impfung geben.

Als 16-jährige Schülerin weiß ich, wie ich mit solch einer Situation umgehen muss, aber wie erklärt man so etwas kleinen Kindern? Zukünftig sollte schon im Kindesalter an Kindergärten gelehrt werden, wie man sich gegen Viren schützen kann. Natürlich auf eine für Kinder leicht verständliche und lustige Art.

Hoffentlich wird sich das Klima verbessert haben und idealerweise wird man eingesehen haben, dass man etwas ändern muss, um das Klima und die Erde zu schützen. Weiterhin gilt das Motto "There is no planet B."

Chiara Dominik, Schülerin am BORG Oberndorf, 6. Klasse