Rückkehr der "schwarzen" ÖVP?

Die "schwarze ÖVP" (deutliche Annäherung an die Linksparteien) lag schon vor Jahren im "Halbkoma", bis Ex-Kanzler Kurz mit einem Schwenk in eine konservativ-rechte Linie ("türkis") der Partei einen deutlichen Höhenflug bescherte. Nun - von "türkis" ist momentan wenig geblieben (auch teilweise selbstverschuldet) und die ÖVP wurde wieder deutlich "schwarz", ergo dessen mit klarem Rückgang im Wähler-Bürger-Zuspruch. Nun drohen ehemalige ÖVP-Granden (zum Beispiel Ex-Minister und EE-Kommissar Fischler) mit "Austritt aus der ÖVP", sollte diese in Zukunft mit der "Kickl-FPÖ" eine Regierungskoalition eingehen. Das bedeutet zweierlei - erstens: mangelndes Demokratieverständnis, denn die Wählerschaft entscheidet, nicht einige sich übermäßig wichtig nehmende Ex-Politiker. Man kann eine von den Wählern stark goutierte Partei nicht einfach ausgrenzen. Zweitens - sollte sich in der ÖVP die Tendenz zu einer Koalition mit der SPÖ, eventuell in Verbindung mit den Grünen oder Neos, verstärken, dürften aber wiederum viele rechts-konservative ÖVPler aus Protest ins "blaue" Lager abdriften.





Manfred Waldner, 6166 Fulpmes