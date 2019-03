Rückschau auf WM in Seefeld

Die nordische WM in Seefeld war ein voller Erfolg! Die Organisation war perfekt, die Stimmung unter den Zuschauern wunderbar, die Wettkämpfe auf hohem Niveau, auch die österreichischen Erfolge waren überraschend stark, das Wetter zeigte sich großteils vom feinsten und auch die Nachhaltigkeit für Infrastruktur und Tourismuswirtschaft ist gegeben. Unverständlich ist jedoch, dass man all diesen positiven Attitüden gegen einen vereinzelten und vergleichsweise geringen Dopingfall "ausspielen" will. Das ist nicht fair gegenüber Seefeld, gegenüber den Organisatoren und freiwilligen Helfern, gegenüber den 99,9% fairen Sportlern und das ist unverhältnismäßig! Wie im Leben sollte man auch hier das Positive betonen und das sehr wenige Negative (Dopingfall) analysieren, bekämpfen und abstellen! Aber - Seefeld war eine tolle WM auf hohem Niveau und rundum zufriedenen Sportlern und Zuschauern!

Manfred Waldner, 6166 Fulpmes