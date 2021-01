Rücksicht, nicht nur zu Silvester

Zum Leserbrief "Silvester-Knallerei endlich abschaffen" vom 2. 1. 2021:

Dem kann ich nur zustimmen. Meines Wissens war diese Knallerei ohnehin verboten. Doch wer hält sich an Verbote und Vorschriften?

Bei den Bushaltestellen sollte man einen MNS tragen. Doch die meisten Leute halten sich nicht daran. Abstand halten, was soll das? Im Freien doch nicht! Erlebe ich täglich. Speziell am Mönchsberg, wo mir zwei, drei bis vier Leute entgegenkommen und ich schauen muss, wie ich Abstand halten kann. Natürlich ist die Gefahr nicht so groß wie in geschlossenen Räumen. Doch schon aus Rücksichtnahme sollte man etwas Platz geben. Doch was ist Rücksichtnahme?

Gudrun Timpe, 5020 Salzburg