Rücksichtsloses Parken auf Behindertenparkplatz

Oftmals stellt für körperlich beeinträchtigte Personen der für diese Menschen ausgewiesene Parkplatz vor einem Lebensmittelgeschäft die einzige Möglichkeit dar, selbstständig einzukaufen.

Meine Frau war auf einen derartigen Behindertenparkplatz angewiesen und nicht selten war dieser von nicht Berechtigten besetzt. Ich erlaube mir daher, Parkende ohne Berechtigung höflich auf diesen Umstand hinzuweisen. Argumente wie "… ich bin gleich wieder weg" oder "… ich muss nur ganz schnell" werden daraufhin vorgebracht.

Nicht so vor kurzem vor dem Sparmarkt in Glasenbach. Von einem Fahrer eines US Elektroautos wurde ich nach meinem Hinweis wüst beschimpft und mit beleidigenden Äußerungen bedacht. Solchen Menschen wie diesem Autofahrer wünsche ich, dass sie niemals in die Verlegenheit kommen, auf einen Behindertenparkplatz angewiesen zu sein.

Dr. Thomas Rücker, 5061 Elsbethen