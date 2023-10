Katastrophenstimmung müsste bei allen Menschen aufkommen, die die PIRLS

- Studie über die Lesekompetenz der Zehnjährigen - gelesen und auch verstanden haben. Mittlerweile muss jeder erkennen (nach Ablegen der ideologischen Scheuklappen), dass das Beherrschen der Umgangssprache (bestenfalls auch Unterrichtssprache) die Grundlage für Bildungserfolg darstellt. Sehr gut lesen nur sieben Prozent der Zehnjährigen in Österreich, im Risikobereich (des Nichtlesenkönnens) befinden sich mittlerweile 20 Prozent.

Der Rückstand der Lesekompetenz, die übrigens de facto Bildungskompetenz darstellt, beträgt bei jenen Schüler/-innen, deren Umgangssprache nicht die Unterrichtssprache ist, ziemlich genau zwei Unterrichtsjahre. Bei Schülerinnen, deren Eltern selbst nichts beziehungsweise kaum etwas lesen, beträgt der Rückstand circa ein Schuljahr.

Also braucht es endlich wieder einen Deutschunterricht, der die guten Leser fordert und die schwächeren Leser fördert. Das geht nur durch zusätzliche Lesestunden, die durchaus von lesefreudigen und lesekundigen Menschen in der Schule angeboten werden könnte. Allerdings muss man Geld in die Hand nehmen, denn sonst endet dieses Vorhaben wie jenes mit der großartig angekündigten "täglichen Turnstunde".



OStR Prof. Mag. Stefan Breit, 4841 Ungenach