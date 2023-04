Rücktritt erfolgte nicht grundlos

Walter Pfaller legt seine Ämter zurück. Damit verliert der Salzburger Sport endgültig einen umfassend kompetenten, unbestechlichen und unheimlich engagierten Sportfunktionär. Ihm konnte man aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und früheren Spitzensportkarriere kein X für ein U vormachen, er versuchte aber gleichzeitig, allen Talenten (für die er in allen Sportarten ein gutes Gespür hatte) den Weg zu ebnen und fand dafür auch die richtigen Mittel und Wege. Es war sein großes Verdienst, im Laufe der langen erfolgreichen Tätigkeit als Geschäftsführer der Landessportorganisation und des Olympiazentrums klare Förderrichtlinien für Athleten, Vereine und Sportverbände zu installieren und damit Klarheit und Planungssicherheit zu geben. Viele Athleten und Vereine sind ihm heute noch dankbar dafür!

Umso bedauerlicher war schon die äußerst stille Verabschiedung in die Pension bei der LSO (was finden sonst für festliche Ehrungen für verdiente Funktionäre statt). Ein so integrer Mann, der zu Recht mit dem goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, legt seine ehrenamtlichen Tätigkeiten nicht grundlos zurück.





Dr. Roswitha Kalss, ehemalige Rechnungsprüferin des Salzburger Leichtathletikverbands