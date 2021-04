Rücktritt nach erfolgreicher Arbeit

Mit Bedauern musste man erfahren, dass unser Gesundheitsminister Anschober leider krankheitshalber zurücktreten musste. Trotz der vielen Hass-Postings und Morddrohungen kann er jedoch davon ausgehen, dass der Großteil der Bevölkerung hinter ihm stand. Deshalb gebührt ihm unser aller Dank für diese gigantische Arbeit im Interesse unserer Republik und der österreichischen Bevölkerung. Da kann er sicher sein, dass er da Großartiges geleistet hat.

In Zeiten wie diesen die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist wahrlich kein Honiglecken. Und beliebt macht man sich damit leider auch nicht. Aber trotzdem Danke für seine aufopfernde Arbeit und seinem Weg das Beste für die Bevölkerung in diesen Corona-Zeiten zu tun. Es war gut, dass er da mit den Experten in Kontakt war und die ganzen Entscheidungen mit den Virologen und Epidemiologen abgesprochen hat.

Und die Erklärung zu den Entscheidungen klang immer sehr überzeugend und verständlich. Man kann nur hoffen, dass er jetzt eine längere Auszeit in Anspruch nimmt, wo er wirklich nur auf sich schauen sollte.

Walter Papst, 1040 Wien