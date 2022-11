Rücktritt und Auftritt eines grünen Politikers

Nach den Vorfällen, welche zum Rücktritt von LH-Stellvertreter Dr. Heinrich Schellhorn führten, sind die weiteren Entwicklungen bemerkenswert. Ein Politiker in einer doch höher angesiedelten Position versagt in dem ihm übertragenen Aufgabenbereich. Er hat den Anstand, sich zu seinem Versagen zu bekennen und tritt zurück. Ein konsequentes Verhalten.

Im selben Augenblick macht er geltend, dass er ein Abgeordneten-Mandat inne habe und beansprucht nun dieses, auf Kosten seines grünen Parteikollegen.

Herr Landeshauptmann Dr. Haslauer, was sagen Sie dazu, dass nun ein Abgeordneter, welchem ein grobes Versagen nachgewiesen wurde, in Ihrem Regierungsparlament Platz nimmt. Demokratie ist wohl recht, gelebte Demokratie, besonders gefordert durch Grüne, sieht doch anders aus. Vielleicht sollte dieser Politiker beim AMS nicht in der Arbeitslosenstatistik aufscheinen. Um das Dasein von Dr. Schellhorn zu würdigen, wäre es wohl angebracht, ihn mit der Verleihung eines entsprechenden Ordens zu würdigen.



Ing. Michael Maschke, 4892 Fornach