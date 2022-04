Rüsten oder nicht rüsten?

Der Nachhaltigkeitsexperte Hans Holzinger hat viele Vorschläge, die die Welt sicherer machen sollen ( SN v. 22.4.). Da ist der Vorschlag, der internationale Gerichtshof solle die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Er schlägt eine multipolare Sicherheitsarchitektur, die auf globaler wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, ökologischer und kultureller Kooperation basiert. Er sinniert, dass Wohlstand gut für den Frieden sei, er erwähnt die Maxime der UNO, wonach Konflikte friedlich bearbeitet werden. Er schlägt vor, die OSZE zu stärken und will Blauhelme in die Ukraine schicken.

Alles wunderbar. Leider gibt es einen Menschen, der sich um all das einen Dreck schert und in der Ukraine wahllos Menschen abschlachtet.

Jetzt kann man natürlich sagen: Ein Krieg mehr oder weniger, was soll's? Jemen interessiert uns ja auch nicht mehr so richtig. Auch Syrien und Georgien ist vergessen. Auch Aserbeidschan und Armenien, auch Afghanistan und Tschetschenien. Nur gibt es da einen wichtigen Unterschied: Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen auch für unsere Demokratien. Auch für unsere Freiheit und auch für unsere Sicherheit. Daher berührt uns dieser Krieg ganz besonders.

OSZE? UNO? Internationaler Strafgerichtshof? Das sollen die Mittel sein, die einen blutrünstigen, an der Kippe zum Wahnsinn stehenden Diktator zur Räson bringen sollen? Im Ernst? Das sind doch Lachnummern in der derzeitigen Situation. Also nochmal: Die Ukraine ist ein friedliches Land, das überfallen wurde. So schaut's aus. Und es geht uns deshalb so nah, weil das auch für uns eine Bedrohung darstellt. Demokratien müssen wehrhaft sein, sonst gehen sie unter. Das hört man im "neutralen" Österreich nicht gern. Aber wir sind ja nicht neutral.

Nur dann, wenn jemand den Kopf hinhalten muss. Und ja, die NATO begeht auch Sünden. Aber die ist jetzt unsere Sicherheitsgarantie. Unsere Neutralität würde uns gar nichts nützen, wären wir nicht von NATO-Staaten umgeben. Siehe Finnland und Schweden. Dort denkt man längst anders darüber. Mit gutem Grund.

Karl Wagner, 2362 Biedermannsdorf