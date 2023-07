Vielen Dank für die "geniale" Idee von Herrn Fröschl (SN, 29. 7.), die Sommerferien wegen der Hitze in Urlaubsdestinationen zu verkürzen. Sicher hat er auch eine Idee, wie die zahlreichen Klimaanlagen, die dazu in den Schulen eingebaut werden müssten, finanziert werden sollen. In unseren Klassenzimmern ist es oft schon im Juni so unerträglich heiß, dass an Lernen nicht mehr zu denken ist.

Mag. Agnes Widauer

1210 Wien