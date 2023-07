Ruf nach Lenkung der Patienten

Die Briten leiden unter einem desolaten Gesundheitswesen. Um solche Zustände bei uns zu verhindern, ist die Etablierung einer wirksamen Patientensteuerung unabdingbar. Der Start dafür muss bei den sogenannten Primärversorgungseinheiten (PVE) erfolgen. Grund: Im Nordland blocken die besagten Zentren den Weg in Richtung Fachärzteschaft und Krankenhäuser ab. Auch heimische PVE-Patienten sollten sich dieser Lenkfunktion unterwerfen. Wer so eine Einheit in Anspruch nimmt, dem muss Ambulanz-Selbstzuweisung und eigenmächtige Facharzt-Inanspruchnahme verwehrt werden. Nur so funktioniert eine erfolgreiche Patientenlenkung nach dem Vorbild skandinavischer Länder.





Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien