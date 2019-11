Ruf sucht den Maulwurf

Unser Salzburger Polizeichef hat eine besondere Aufgabe erhalten. Er sucht in Wien jemanden, der die Praxis in den eigenen Reihen der Öffentlichkeit zugänglich macht. Ich bin der Meinung, wer keine krummen Dinge dreht, sollte die Öffentlichkeit nicht fürchten.

Meines Erachtens sind solche Maulwürfe etwas sehr wichtiges, denn nur durch einen Gang an die Öffentlichkeit lassen sich Skandale abstellen. Nicht umsonst geht auch die Volksanwaltschaft mit vielen Fällen an die Öffentlichkeit.

Das reicht von Skandalen in Versicherungen, in der Verwaltung, bis zu Pflegeheimen und noch viele mehr. Erst wenn's in der Zeitung steht kommt wenn überhaupt Bewegung in die Sache.

Deshalb sind neben der Presse diese Maulwürfe das allerwichtigste. Ein Maulwurf der seinen Beruf riskiert um einen Skandal aufzuzeigen, müsste mindestens so geschützt sein wie ein Betriebsrat.

Das große Verdienstzeichen um diese Republik oder um das Bundesland steht meines Erachtens solchen Maulwürfen zu, aber nicht hoch bezahlten Beamten und Politikern, welche nicht mehr tun, als um viel Geld ihre Arbeit verrichten.





Hans Haberl, 5151 Nußdorf