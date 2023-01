im Hinblick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die Besetzung des russischen Konsulats in Salzburg mit russischen Beamten, die zumindest teilweise dem Geheimdienst angehören, bin ich der Meinung, dass dieses unnütze Konsulat so schnell als möglich geschlossen werden sollte. Für die in absehbarer Zeit benötigten Visa genügt die ohnehin zu ertragende Botschaft in Wien. Die Kontakte mit diesem Verbrecherstaat sind auf ein Minimum zu reduzieren. Wie ist die Meinung der Leser?





Roland Reichl, 5020 Salzburg