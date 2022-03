Russischlehrer/-innen sagen NEIN zum Krieg in der Ukraine!

Wir lehnen jede Art von Gewalt und Aggression ab. Es macht uns betroffen, wenn Menschen wegen dieses Kriegs leiden, verletzt werden und ihre Heimat verlassen müssen. Die von der russischen Regierung ausgehenden militärischen Operationen bestürzen uns, das dadurch verursachte Leid macht uns betroffen.

Wir Russischlehrer/-innen verstehen uns als Vermittler/-innen zwischen den Kulturen. Viele von uns sind in der Flüchtlingshilfe aktiv, helfen beim Übersetzen, haben heimatlos gewordene Menschen aufgenommen und versuchen so die Situation der ukrainischen Flüchtlinge erträglicher zu machen.

Durch das Vermitteln der russischen Sprache und Kultur in der Schule tragen wir aktiv dazu bei, dass es in Zukunft hoffentlich bald wieder friedliche Lösungen durch Kommunikation gibt.

Wir lehnen jede Form der in Österreich spürbaren Russophobie vehement ab. Es macht uns betroffen, wenn unbescholtene Menschen aus Russland aufgrund ihrer Herkunft angefeindet werden.

Für die Fachschaft Russisch in OÖ: Mag. Tamara Topolanek; Für die Fachschaft Russisch in NÖ: Mag. Dr. Erich Poyntner; Für die Fachschaft Russisch in der Steiermark: Mag. Harald Dier; Für die Fachschaft Russisch in Salzburg: Mag. Hermine Haidvogel; Für die Fachschaft Russisch in Vorarlberg: Mag. Elisabeth Bachmann; Für die Fachschaft Russisch in Tirol: Mag. Romana Moschinger und Mag. Christina Schett; Mag. Birgit Wurm: Vorsitzende der Fachschaft Russisch in Burgenland.,