Russland - Europa

Die aktuellen Ereignisse an der Grenze der Ukraine zu Russland geben Anlass zu kritischer, von gängigem Mainstream abweichender Betrachtung. Es ist wirklich erstaunlich, mit welcher Beharrlichkeit man uns in Europa seit dem Zerfall der damaligen Sowjetunion die russische Föderation unter Wladimir Putin als ernsthafte Bedrohung für unsere "urdemokratische Welt" in Europa weiszumachen versucht.

Betrachtungen in eine Richtung, welche die seit dem Zerfall des Ostblocks stetig voranschreitende Ausweitung der NATO in Richtung Osten kritisch hinterfragen, sind schlicht und einfach nicht zulässig. Ohne jetzt die Vereinnahmung der Krim und in der Folge das Vorgehen in der Ost-Ukraine bedingungslos gut zu heißen - aus dem Blickwinkel Russlands könnte man die stark NATO - und leider teils auch EU-gesteuerten Vorgänge in der Ukraine auch anders sehen… Hier könnte sich die EU ohne Gesichtsverlust als ernstzunehmender Vermittler friedensstiftend einbringen. Ohne Einbezug Russlands wird eine gedeihliche Entwicklung der EU ohnehin die "ewige Unvollendete" bleiben.





Ernst Maier, 6395 Hochfilzen