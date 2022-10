Russland hat kein Recht, zu nehmen, was ihm nicht gehört

Kremlsprecher Herr Dmitri Peskow bezweifelt das Recht Österreichs, Russland aufzufordern den Raketenbeschuss zu beenden. Nun, es mag Herrn Peskow befremden, dass öffentliche Vertreter und Bürgerinnen Österreichs von ihrem Recht auf Informations-, Meinungs- und Redefreiheit Gebrauch machen und auf der Grundlage des humanitären Völkerrechts, der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der europäischen Solidarität in dieser ernsten Situation, sehr wohl das Recht als auch die Pflicht wahrnehmen Stellung zu beziehen, wenn in diesem brutalen Angriffskrieg der russischen Führung gegen die Ukraine, die Grund-, Existenz und Freiheitsrechte der ukrainischen Bevölkerung mit Füßen getreten werden. Und so frage ich zurück: Mit welchem Recht missachtet die Kremlführung die Grenzen des Nachbarstaates?

Woher nimmt die russische Regierung die Berechtigung, mit imperialen Großmacht-Entwürfen, konstruierten Bedrohungen und gezielter Desinformation die eigene Bevölkerung hinters Licht zu führen und den Einmarsch in das Nachbarland für notwendig zu erklären? Hatte die Kremlführung das Recht, mit Hinterlist die Krim zu annektieren und mit einer Zugriffs-Brücke an Moskau anzuschließen?

Mit welchem Recht beschließt die Kremlführung, mit kriegerischer Gewalt zu nehmen, was ihr nicht gehört, die Lebensgrundlagen vieler Menschen zu zerstören, den Tod unzähliger Menschen in Kauf zu nehmen und auf dem Gipfel der Verantwortungslosigkeit mit Provokation, Eskalation und atomarer Bedrohung Angst und Unsicherheit zu schüren?

Also sollte sich Herr Peskow nicht wundern, wenn sich westliche Staaten über das russische Vorgehen entrüsten, den Angreifer in die Schranken verweisen und die Ukraine bei der Rückgewinnung ihrer Territorien und bei der Verteidigung ihrer Souveränität und Würde, mit Entschlossenheit unterstützen.

Petra Buchner, 5110 Oberndorf