Russland: Versäumnisse, Versäumnisse, Versäumnisse

Man soll nicht glauben, dass es da Versäumnisse nur in der Vergangenheit gegeben hat, indem man sich zu sehr von Lieferungen aus Russland abhängig gemacht hat. Versäumnisse gibt es auch genauso gerade jetzt: Man zögert zu lange, die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen (für einen Krieg nur auf ukrainischen Boden). Dadurch wird Russland ein grandioser Eroberungssieg garantiert, denn es werden Russland die Gebiete im Osten und Süden der Ukraine, die es kriegerisch erobert hat, auch bleiben. Es ist unmöglich, dass die Ukraine die zurückerobert, auch nicht, wenn endlich die schweren Waffen aus dem Westen kommen. Das Einzige, was mit diesen Waffen erzielt werden kann, wird sein, dass Russland nicht noch weitere Vorstöße macht. Und dafür, dass Städte im Westen des Landes nicht durch Fernraketen weiter beschossen werden, wird die Ukraine noch weitere Zugestände machen müssen. Wenn schwere Waffen früher geliefert worden wären, wären wahrscheinlich russische Gebietseroberungen, vor allem im Süden, nicht so leicht möglich gewesen.

Aber geschehen ist geschehen und da lässt sich nicht mehr viel ändern. Zu hoffen ist nur, dass die Kämpfe und Verwüstungen bald ein Ende nehmen. Zurück bleibt auf jeden Fall die Erschütterung des Glaubens an ein rechtlich gesichertes friedliches Zusammenleben der Völker und an den Vorrang des Rechts vor Macht und brutaler Gewalt in internationalen Beziehungen.





Peter F. Lang, 1200 Wien