s'Cool-Card lässt auf sich warten

Am 13. Juni, also vor über drei Monaten, habe ich für meine Tochter die s'Cool-Card für das Schuljahr 2022/23 mittels Onlineformular beantragt, das erforderliche Foto hochgeladen und den Betrag von 96 Euro überwiesen. Bis heute ist keine s'Cool-Card bei uns eingelangt, obwohl sie ja bereits seit 1. September gültig wäre. Drei Mal habe ich beim Verkehrsverbund angerufen, drei Mal bekam ich per E-Mail eine provisorische s'Cool-Card mit einer Gültigkeit von jeweils einigen Tagen.

Nun verliert die dritte provisorische s'Cool-Card ihre Gültigkeit und ich als Vater schön langsam die Geduld. Über ein Vierteljahr warten, drei Mal nachfragen mit ewiger Warteschleife, drei Mal Zettel ausdrucken und der Tochter mitgeben.

Was ist bloß im Verkehrsverbund los?



Raimund Grössenberger, 5162 Obertrum