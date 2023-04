Grundsätzlich habe ich nichts gegen den S-Link, obwohl mein Haus direkt am Industriegleis Binder (vormals Solvay-Halvic) in Hallein/Neualm liegt, denn eine Nahverkehrs-Verbesserung ist notwendig. Dieses Gleis dürfte die einzige Möglichkeit sein, eine Anbindung an die ÖBB in Hallein zu ermöglichen und es wäre zudem bereits ein kleiner Abstellbahnhof vorhanden. Aus einer Aussendung der Grünen an alle Haushalte in Salzburg geht hervor, man will auch dem Zementwerk Leube ein Anschlussgleis bauen. Was die nicht wenigen Anwohner direkt an diesem Gleis davon halten - dass schwere Güterwaggons für Leube an ihren Wohnungen und Häusern vorbeifahren - lassen die sich besonders schlau dünkenden Grünen offen! Dass diese Güterzüge nichts mit leiser Schnellbahn zu tun haben und zum Lärm obendrein für die anliegenden Häuser schädliche Erschütterungen bringen (war samt Setzungsrissen an Häusern alles bereits da!), verschweigt man verschämt. Vermutlich will die grüne Obfrau Berthold in Oberlehrer-Manier - wie von ihr zuletzt bei der Flüchtlingsheim-Ansiedelung nahe von Schule und Kindergarten ohne Rücksprache beim Bürgermeister - ganz einfach brutal über die Neualmer und Pucher drüberfahren. Hoffen wir, dass ihr sowas nie wieder durchgeht!





Rudolf Marehard, 5400 Hallein