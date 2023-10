S-Link ist noch nicht fix

Da ich bereits vor 42 Jahren mein Auto verkauft habe, weil mich der Verkehr und die Parkplatzmisere in der Stadt genervt haben, bin ich ausschließlich öffentlich unterwegs und habe daher die Reformpläne für das Obusnetz aufmerksam gelesen und vermisse die Linien 3, 6 und 7, die für mich, der im Süden der Stadt wohnt, wichtig sind. Ich vermute und hoffe, die bleiben wie sie sind.

Was mich allerdings jetzt wirklich erstaunt, ist, dass die Verkehrsplaner Unterkofler und Schnöll in ihrer Hybris so tun, als wäre der S-Link bereits schon fix geplant, ohne dass man die Abstimmung am 26. November darüber abwartet. Scheinbar wird das nicht sehr ernst genommen und man will unbedingt über das Votum der Menschen, die mehrheitlich dagegen stimmen werden, darüber - pardon, natürlich darunter fahren. Es ist gut, das nächstes Jahr Wahlen kommen und dann die Wähler und Wählerinnen noch einmal an der Urne ihre Abneigung darüber kundtun können.



Josef Blank, 5061 Elsbethen