S-Link adé

Mit großer Freude und Genugtuung lese ich in den SN Lokal, dass im Herbst 2024

eine landesweite Abstimmung über den überflüssigen Bau der U-Bahn kommen soll.

Ich kann dem Projektleiter der Planungsgesellschaft jetzt schon raten, seine Arbeiten

bis zum Resultat dieser Abstimmung einzustellen, denn wenn das Volk mit mehr

als 50,3 mit Nein abstimmt, wird das Projekt nicht umgesetzt.

Nach den vielen Gesprächen, die ich mit Bewohnern und Bewohnerinnen der

Stadt und dem betroffenem Umfeld (Flachgau) geführt habe, wird dieses Nein-Stimmen Limit bei weitem übertroffen werden.

Warum auch die Pinzgauer und Lungauer dafür sein werden, wird damit

begründet, dass, wenn man von Zell/See kommt, direkt in die Altstadt

fahren könnte, was eigenartigerweise für diese essenziell wäre?

Das können die schon lange und zwar über den Park & Ride-Parkplatz Alpenstraße

und dann mit den Obus-Linien 3 und 8 in die Altstadt!

Anstatt dieses - bereits jetzt in der Planung - sündhaft teuren S-Link-Projektes,

sollte Land und Stadt Salzburg endlich das leidige Obus-Problem in den

Griff bekommen und die Intervalle auf 10 Minuten - oder noch weniger - senken.

Übrigens, die Enteignung von Grund und Boden, wie es beim Autobahnbau

unter Hitler, oder dem Ausbau des Schienenstranges für den Zug unter

Kaiser Franz-Joseph war, wird es in unserer Zeit nicht mehr geben.

Gott sei Dank, kann man da nur sagen, da sich ja nun auch die SPÖ

dagegen ausgesprochen hat.





Josef Blank, 5061 Elsbethen