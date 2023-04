S-Link Beförderungskosten pro Person

In einem Brief an die SN stand, dass alle 15 Minuten die U-Bahn gehen soll. Ich dachte, das wäre wie in Wien, da fährt man eigentlich immer sofort. Ich frage mich nun andauernd, wie viel eigentlich dann so ein Fahrgast kostet, bei den hohen Investitionskosten alleine bis zum Mirabellplatz. Vor allem, da ich an eine Weiterführung nicht so recht glauben will. Ich habe keine Ahnung, was ein O-Bus- Fahrgast oder ein S-Bahn-Fahrgast kostet, denke aber, dass es wirklich vernünftiger wäre, das bestehende System zu optimieren und kostenlose Park-and-Ride-Plätze anzubieten. Denkt noch mal nach.





Peter Damjanovic, 5026 Salzburg