S-Link bitte nochmal überdenken

Vor Kurzem hatte ich morgens einen Termin in Neumarkt, tags darauf in Oberndorf. Gegen 6.45 Uhr machte ich mich mit dem Auto auf den Weg stadtauswärts, antizyklisch. Hinter mir wenige Fahrzeuge - stadteinwärts von beiden Orten eine Blechlawine mit Stau- und Kolonnenbildung. Meine Gedanken kreisten um den S-Link, vor allem darüber, dass man einen Tunnel genau in die falsche Richtung graben will. Wir haben kein Verkehrsproblem nach Anif bzw. Hallein, ebenso keines zwischen Hauptbahnhof und Mirabellplatz. Dieser wird im 2-Minuten-Takt von zehn Buslinien angefahren. Eine Bürgerbefragung - schon allein aus Respekt vor uns Steuerzahlern - halte ich für dieses Projekt für unbedingt notwendig. Die Schweiz ist in Sachen Bürgerbefragung mein Vorbild.

Liebe Politiker, denkt die Dinge endlich zu Ende und versenkt dieses Vorhaben im Schwemmsand der Salzach, da es zu keiner innerstädtischen Verkehrslösung bzw. -entlastung beiträgt und völlig überteuert ist.

Leonhard Kocher, 5020 Salzburg