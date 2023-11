S-Link-Debatte braucht Alternativen zum Vergleich

Danke für die sachliche Diskussion zum S-Link im Saal der "Salzburger Nachrichten", der u. a. Klarheit über die geplante Finanzierung brachte. Doch eines hat mir gefehlt: Für die Entscheidung über ein Milliardenprojekt wie den S-Link wäre auch eine offene Debatte darüber wünschenswert, welche Alternativen es dazu gäbe, nur dann kann man sich ein angemessenes Bild machen und die unterschiedlichen Ansätze abwägen. Eine der vier von den im Auftrag der S-Link-Gesellschaft untersuchten Trassenvarianten verlief an der Oberfläche mit einer eigenen Salzachbrücke in der Altstadt. In der Studie findet man nur, welche Vorteile die unterirdische Variante hat - größeres Fassungsvolumen, schnellere Züge, weniger Verspätungen. Die möglichen Vorteile einer oberirdischen Variante, wie bedeutend geringere Kosten, weniger CO₂-Belastung beim Bau, Sichtbarkeit, was für Touristen interessant ist, vor allem auch die Reduzierung des Platzes für Autos, werden nicht angeführt.

Das ist schade. Denn: Angebotsorientierte Maßnahmen, also mehr ÖV-Linien, allein reichen wohl nicht, um mehr Menschen zum Umsteigen zu bewegen. So wie in Schweizer Städten oder in der Fahrradstadt Groningen muss es schwer werden, mit dem Auto in und durch die Altstadt zu fahren. Umfangreiche Einbahnlösungen, die überall eigene Busspuren ermöglichen, wie dies Bologna seit Jahrzehnten vormacht, wären z. B. eine Chance, Busse in der Fläche schneller zu machen und neben stern- auch mehr kreisförmige Linien zu etablieren. Denn wenn der meiste (Bus)-Verkehr über das Nadelöhr des Zentrums läuft, kommt es in der Tat zu Verstopfungen. Zudem ließe sich der Radanteil in Salzburg gerne verdoppeln, doch dafür brauchen wir breitere und sichere Radwege.

Noch ist Zeit, über unterschiedliche Zukunftsszenarien offen zu diskutieren, denn die entscheidende Bürgerbefragung kommt wohl erst Mitte des nächsten Jahres, wenn auch die umliegenden Gemeinden befragt werden. Dann kann immer noch sein, dass die Vorteile der unterirdischen Variante deren Nachteile überwiegen. Und generell ist zu fragen: Muss die Mobilität immer noch mehr steigen und müssen wir immer noch schneller am Ziel sein? Wäre Entschleunigung nicht auch ein erstrebenswertes Angebot?

Mag. Hans Holzinger, 5201 Seekirchen