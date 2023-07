S-Link: Die Hoffnung stirbt nie

Der Briefschreiber Kurt Beyer sorgt sich in seinem Leserbrief vom 29. Juni im SN-Lokalteilzu recht, was wenn dann unter der Link ist, wohl oben passieren wird?

Wahrscheinlich gar nichts, denn da wird soviel Geld versenkt, dass für die

nächsten 50 Jahre keine Finanzmittel mehr für andere Sachen, auch Kindergärten,

Schulen, Altenbetreuung - und natürlich Stadtverkehr - übrig bleiben werden.

Ich bin froh, dass sich jetzt endlich auch die SPÖ dagegen ausspricht, denn

die jetzigen Verkehrsplaner und -politiker sind ja nicht einmal fähig,

einen Zehn-Minuten-Intervall bei den Obussen zu organischen, wie werden

sie dann eine U-Bahn führen können?

Ich hoffe, dass bald das Volk darüber befragt wird, denn dann kommt auch

ein baldiges Ende, so wie bei der Mönchsberggarage.

Die Hoffnung stirbt nicht zum Schluss, sondern gar nicht.





Josef Blank, 5061 Elsbethen