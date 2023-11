S-Link: Die Karten bitte auf den Tisch

Nun soll es nach der Bürgerbefragung zum S-Link in der Stadt Salzburg - das Ergebnis war recht eindeutig - im kommenden Jahr noch eine landesweite oder überregionale Befragung geben. Abgesehen davon, dass der S-Link für die Bewohner im Oberpinzgau, im Gasteiner Tal oder im Lungau kaum relevant ist, müssen die Projektbetreiber vor einer weiteren Bürgerbefragung die Karten auf den Tisch legen und die wichtigsten Fragen konkret beantworten.

Allen voran muss es verbindliche Zusagen der Kostenträger und nicht bloße Absichtserklärungen für das milliardenschwere Vorhaben geben. Weiters müssen die Zustimmung der von der Trasse betroffenen Gemeinden, zum Beispiel von Anif, sowie das Einvernehmen mit der Bevölkerung erreicht werden. Eine weitere, bisher kaum diskutierte Frage ist die unbedingt erforderliche Errichtung von Park-&-ride-Flächen, um Autofahrer zum Umsteigen auf die Bahn zu bewegen. Dazu werden beachtliche Flächen nötig sein, will man möglichst viele neue Bahnfahrer gewinnen.

Ich will Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter Schnöll Bemühungen zur Verbesserung des ÖPNV gar nicht absprechen, aber es ist ihm bisher leider nicht gelungen, nur an der kurzen bisherigen Lokalbahnstrecke für ausreichende Park-&-ride-Flächen zu sorgen. Wie will man dann Pendler aus dem nördlichen Flachgau und dem angrenzenden Innviertel die Bahn schmackhaft machen?

Das sind einige von mehreren Fragen, die vor einer weiteren Bürgerbefragung konkret zu beantworten sind.

Gerhard Buchleitner, LH-Stv. a. D., 5020 Salzburg