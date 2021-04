"S-Link" ist Chance für die Zukunft

Man liest in Leserbriefen, dass der geplante Innenstadt-Tunnel (Verlängerung Lokalbahn) hinausgeworfenes Geld sei. Er ist weder eine Mini-U-Bahn noch nur die Verlängerung der Salzburger Lokalbahn für "ein paar Fahrgäste", sondern das attraktive Kernstück eines modernen Schienenverkehrs-Systems. Denn: Nur so steigen wir gerne auf die Öffis um. Und auch für die Stadt-Salzburger sicher kein Nachteil.

Der nun greifbar nahe Innenstadt-Ast des Bahnnetzes wird künftig nicht nur die Fahrgäste der Lokalbahn, sondern auch von bestehenden oder noch zu errichtenden Regionalbahnstrecken aus anderen Teilen der Region Salzburg (das sind ca. 70 km im Umkreis) in und durch die Stadt Salzburg bringen. Nur wenn jetzt Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden, ist an ein Erreichen der gesetzten Klimaziele in den heute noch so weit entfernten 50er Jahren dieses Jahrhunderts zu denken. Es sind Entscheidungen, von denen unsere Kinder und Enkel profitieren werden.

Der Stau in der Stadt Salzburg wird nur dann weniger, wenn möglichst viele Fahrten aus der Region in die Stadt entfallen. Durch das Umsteigen auf den gut ausgebauten und umweltfreundlichen "S-Link" nach Salzburg. Vorschläge, Autos am Stadtrand auf P&R-Plätze zu verbannen, wird nicht funktionieren. Wer bereits mit dem Auto unterwegs ist, wird die "letzte Meile" nicht mit Öffis zurücklegen.

Es geht darum, den Verkehr dort, wo er entsteht, nämlich in der Region, auf Schiene zu bringen - und nicht in Massen am Hauptbahnhof in hoffnungslos überfüllte Obusse zu stecken, die dann mit den Pkw wieder im Stau stehen.



Peter Oberascher, 5020 Salzburg