S-Link ist einziges ernstzunehmendes Projekt

Die Verkehrssituation in Salzburg hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ständig verschlechtert. Und rein gar nichts bewegt sich. Keine Entscheidungen zu treffen führt dazu, das die Straßen immer voller werden und immer weniger weitergeht. Das Ergebnis spürt man jeden Tag am eigenen Leib - auf den Straßen im Stau. Der S-Link mit der Verlängerung der Lokalbahn mitten durch die Stadt über Anif bis nach Hallein ist das einzig ernstzunehmende Projekt, an dem internationale Experten mit viel Erfahrung arbeiten. Die Gegner haben bisher nur ein paar Striche in der Landkarte präsentiert und wollen damit das Projekt torpedieren.

Rudolf Hauser, 5020 Salzburg