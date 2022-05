S-Link oberirdisch ist keine Alternative

Zur dringend nötigen Schienenverbindung durch die Stadt Salzburg wurden in den vergangenen Jahrzehnten viele Varianten geprüft, auch zahlreiche oberirdische. Diese stellten sich als nicht praktikabel heraus und wurden daher wieder verworfen, auch weil sie nicht so viel billiger zu bauen wären (immerhin dürfen unter einer solchen Strecke kein Kanal, keine Fernwärmeleitung etc. verlaufen). Wo war die NASA (Nahverkehr Salzburg) damals und warum sollte eine solche Variante jetzt plötzlich doch eine Lösung sein?







Peter Kemptner, 5020 Salzburg