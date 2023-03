S-Link: schönes Zahlenblendwerk

Das Spannende an Zahlen ist die Flexibilität der Auslegung. Beispiel: S-Link. Von 60.000 Pendlern ist die Rede, die auf magische Weise (Teleportierung?) plötzlich alle in einer U-Bahn sitzen werden. Eine wunderbare Vorstellung. Keine Staus mehr, kein Autolärm, keine Luftverschmutzung. Nur: wie sieht die Realität aus?

Hier sind ein paar seriöse Fragen, auf die ich bisher noch keine Antworten gefunden habe:

Wie viele dieser genannten 60.000 Personen wohnen nahe bei einer Lokalbahn-/S-Bahn-Station und/oder nutzen diese heute schon?

Wie viele dieser 60.000 Personen wohnen so weit von einer Station, dass sie weiterhin auf einen Postbus (oder Pkw) angewiesen sind, mithin also erst einmal per Postbus (oder Pkw) zum Hauptbahnhof, Mirabellplatz o. ä. gelangen müssen, um dort dann in die U-Bahn einsteigen zu können? Oder gar an einen Ort in der Stadt müssen, der von der gepriesenen U-Bahn gar nicht angefahren wird? Diese Pendler müssen also weiterhin genauso umsteigen wie bisher, nur dann eben in eine U-Bahn statt in den Obus. Für die Anfahrt, die am meisten Stau verursacht, bleibt alles beim Alten.

Wie stark wird das restliche Verkehrsangebot noch weiter ausgedünnt und ausgehungert, weil aufgrund der Milliardeninvestition in den S-Link kein Geld mehr da ist?

Das S-Link-Konzept kann erst dann seriös diskutiert werden, wenn ein echtes Gesamtkonzept vorliegt. Zurzeit werden nur einige mögliche Einbindungsoptionen genannt (Messebahn, Stieglbahn), die noch "geprüft" werden. "Noch geprüft" ist Jargon für "wird voraussichtlich nicht passieren". Irgendwie, irgendwann wird dann alles aufeinander abgestimmt, so sagt man uns. Wer's glaubt.

Liebe Politiker/-innen, präsentiert uns ein Gesamtkonzept, das auch alle nicht am Lokalbahnnetz liegenden Umlandgemeinden und Stadtteile außerhalb der (ohnehin gut ausbauten) Nord-Süd-Achse überzeugend einbezieht. Und präsentiert dieses Gesamtkonzept erst, wenn die Optionen fertig "geprüft" sind und die Finanzierung, einschließlich Betrieb und Wartung, seriös durchgerechnet wurden.

Wird überhaupt eine ausreichende Auslastung für einen so hohen Aufwand erreicht? Salzburg ist immerhin nicht mit Millionenstädten wie München oder Wien vergleichbar. Wie viele Menschen würden die U-Bahn tatsächlich nutzen? Wie viele würden weiterhin einen Obus brauchen? Wie viele würden weiterhin mit dem Pkw pendeln, weil alles andere weiterhin unverhältnismäßig umständlich und zeitaufwändig ist?

Fazit: So hübsch die Zahlen auf dem Papier aussehen - zu viele Fragen sind weiterhin offen.







Mag. Nina Sattler-Hovdar, 5161 Elixhausen