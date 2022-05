S-Link Trasse führt Güterverkehr durch Wohngebiete

Zum Artikel in der SN vom 05. Mai 2022 ("Trasse für den S-Link durch das Zentrum ist fix"): Landesrat Schnöll möchte also unbedingt die Leube in Sankt Leonhard an die neue S-Link-Trasse nach Hallein anschließen. Landesrat Schnöll möchte also unbedingt, dass dieser Güterverkehr auf der Schiene durch die Wohngebiete Rif, Rehhof und Neualm fährt, statt auf der Bundesstraße B160 und der Tauernautobahn. Keine Sorge, liebe betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner dieser Wohngebiete, Landesrat Schnöll möchte nicht unbedingt, dass Sie diese Züge sehen werden, fahren sie doch sicherlich in der Nacht, wenn die Trasse nicht für den Personenverkehr benötigt wird.

Holger Baumgartner, 5400 Hallein