S-Link und die Anbindung der Stadt Salzburg

Wie ich den Medien entnehmen konnte, hat die Stadt Salzburg den Bau des ersten Abschnitts vom Bahnhof bis zum Mirabellplatz mit geschätzten Baukosten von ca. 200 Millionen Euro für eine Länge von ca. 900 Meter beschlossen.

Kaum eine Stadt in Österreich ist an das übergeordnete Verkehrsnetz für Schiene und Straße so angebunden wie die Stadt Salzburg. Die Verkehrsträger sind: A1/ Westautobahn, A10/Tauernautobahn, ÖBB/Westbahn und Tauernbahn, Lokalbahn, diverse Nebenbahnen (Stiegl, Kaindl usw.), diverse Busspuren.

Die Anbindung an die Stadt Salzburg erfolgt bei der Schiene über Bahnhöfe und Haltestellen, bei der Straße über Kreisverkehre bzw. Auf-und Abfahrten, die vorhanden sind oder neu errichtet werden. In diesem Zusammenhang wird auf das Y-System des Nahverkehrs, errichtet von den ÖBB, verwiesen.

Diese Beispiele sollen aufzeigen, dass eine Summe von vorhandenen Einzelprojekten nur zu einem gesamten, durchdachten Ganzen zusammenzufügen wäre.

Diese meine Gedanken und Überlegungen würden einen S-Link als ersten Bauabschnitt für ca. 900 Meter Länge und einer Investition aus heutiger Sicht von

200 Millionen in Frage stellen.

Weiters könnten, wie beispielhaft aufgezeigt, Projekte realisiert werden, die nur Bruchteile der Investition für den ersten Bauabschnitt von 200 Millionen Euro erfordern.



Dipl.-Ing. Wilhelm Spirk, 5020 Salzburg