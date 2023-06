S-Link unten und was passiert oben?

Wir bekommen also den S-Link, einen Schienenstrang, der das Stadtzentrum unterirdisch quert. Darüber wird tagtäglich berichtet. Vollkommen undiskutiert bleibt dabei, was oben passieren wird. Der Obusverkehr wird vollkommen neu organisiert werden, die Linienverläufe werden an die einzelnen Bahnstationen anschließen, um die Wege durch die Stadt möglichst rasch zu gestalten. Insgesamt wird der Obusverkehr im Stadtzentrum deutlich weniger werden.

Das kann dazu genutzt werden, Busspuren zurückzubauen und auch den Autoverkehr in der Stadt zu beschleunigen.

Oder es kann der Individualverkehr oben stark eingeschränkt werden, unter dem Aspekt, dass die schnellen Öffis Individualverkehr in der Stadt unnötig machen.

Spannend, zu welchen Konzepten sich die einzelnen politischen Parteien da bekennen. Ich hoffe, in den nächsten Wochen Antworten zu bekommen.



Kurt Beyer, 5020 Salzburg