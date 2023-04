S-Link: Visionen sind für die Zukunft gedacht

Respekt und Zustimmung für den Leserbrief von Ing. Höllbacher ("In der Politik fehlen die Visionäre"). Wenn immer mit Ablehnung der "unnötigen Milliarden" argumentiert wird, wie in vorigen Berichten gedruckt, fällt mir nur ein: da hätte Wien z.B. keine Wasserversorgung in dieser berühmten Qualität, ein Wien ohne U-Bahn ist heute nicht mehr vorstellbar (Paris, London?). Visionen sind für die Zukunft und nicht für den Moment gedacht. Im Übrigen: Was machen die Summen jahrzehntelanger Straßenerrichtungen und Erhaltung aus, die Kosten beispielsweise nur einer Verkehrsampel? Ganz zu verschweigen die Umweltschäden der verdichteten Erde, die uns immer wichtiger werden muss.

Die Nutzer kümmert das sicher nicht, aber Räsonieren ist Trumpf, besonders von uns Alten.







Ing. Werner Willimek, 2540 Bad Vöslau