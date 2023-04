S-Link, wo keiner fährt

Ich habe keine Zahlen, wundere mich aber, warum man ausgerechnet auf der Strecke Rainerstraße-Mirabellplatz eine U-Bahn baut. Die wenigen Male im Jahr, an denen ich dort fahre, geht es zügig dahin. Ich fahre noch immer 50 bis 100 Kilometer am Tag und quere die Stadt mindestens zwei Mal. Ich bin mir sicher, dass es den meisten Autofahrern so geht, da sie die Rainerstraße höchstens queren, um von A nach B zu kommen. Mir würde es - wie schon geschrieben - zielführender vorkommen, den Kapuzinertunnel zu bauen, Park&Ride-Plätze zu errichten und vor allem müsste es wie in Wals und auch in anderen Gemeinden diese Art von Ruftaxis geben, die zum Bustarif unterwegs sind. Wenn man, wie in Wien, nur kurze Wartezeiten hat und seinen Einkauf nicht weit tragen muss, würde man eher das Auto stehen lassen. Was nützt mir ein S-Link, wenn ich in Gnigl, Taxham, Maxglan, Aigen oder Liefering wohne? Die Kosten pro befördertem Fahrgast inkl. Errichtungs-Betriebskosten des S-Link möchte ich gar nicht wissen.

Nachsatz: Wann wird es Tempomaten für Begegnungszonen geben, die sich auch auf Tempo 20 einstellen lassen?





Peter Damjanovic, 5026 Salzburg