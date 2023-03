S wie Senioren

Die Mitgliederbefragung der Sozialdemokraten zeigt zweierlei: Zum einen eine massive Schrumpfung der Mitgliederschaft, zu Zeiten von Kreisky und bis in die 80er-Jahre war der brave Parteisoldat mit dem roten Bücherl ungleich öfter vorhanden. Das betrifft aber auch den damaligen (und heutigen) Kontrahenten VP, auch bei den vorübergehend türkisen Schwarzen haben sich die Reihen der Indoktrinierten massiv gelichtet.

Das zweite prägnante Merkmal bestätigt den Trend: Eine Partei, die sich mehrheitlich auf die Generation 60 plus stützt, muss es sich gefallen lassen, dass man SP als SeniorenPartei interpretiert. Das meine ich ganz ohne Häme, ich gehöre altersmäßig auch in diesen Klub, ohne jemals irgendeiner politischen Partei angehört zu haben. Ein glaubwürdiger Weg in die Zukunft ist es gewiss nicht, wenn die Rentnergeneration über die Parteispitze bestimmt. Ob sich die VP durch den verpufften Kurz-Bazillus sehr viel jugendlicher aufstellt, sei dahin gestellt - offenkundig ist, dass sich das Parteibuch-Denken in der Generation der heute 20- bis 50-Jährigen nicht mehr verhaftet hat. Für den jungen Salzburger SP-Spitzenkandidat Egger dürfte sich die nun losgetretene Debatte um die Führung als Bärendienst erweisen, es ist ohnehin rätselhaft, wie man so einen konturlosen Newcomer in das Landtagswahl-Match mit Haslauer schicken kann. Dass er sich mit dem Heckenschützen aus dem Burgenland solidarisiert, wird in Salzburg keinen Bonus bringen. Auffallend ist auch, dass sich ehemalige SP-Granden in der Führungsfrage sehr diskret verhalten. Wobei sich Rendi-Wagner mit der neuerlich ausgegrabenen Vranitzky-Doktrin "nie mit der FP" den Weg verbaut, jene Tausendschaften zurück zu holen, die in Haiders Ära zu den Blauen übergelaufen sind …





Roland Ruess, 5162 Obertrum