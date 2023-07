Sachliche Information der Gesamtbevölkerung

Herr Faust greift in seinem Leserbrief (SN vom 1. Juli 2023) ein heikles Thema auf und fordert, zu Recht, Sachlichkeit in der Diskussion über den S-Link ein. Dass Herr Rogler als Ziel der Kritik erscheint, dürfte dieser sich selbst durch sein Auftreten zuzuschreiben haben, in dem er tatsächlich "negative und destruktive Energie zur Schau stellt". Es geht ihm und seiner Gruppe nämlich nicht um konstruktive Diskussion, sondern ausschließlich um das Verhindern des Projekts S-Link, mit dem Totschlag-Argument "U-Bahn", ohne sachliche Argumente zu verwenden.

Herr Faust bemerkt, völlig richtig, " . . . es geht doch darum, die beste Lösung in der Verkehrsfrage für Salzburg und Umgebung herauszufinden . . .". Leider wird eine sachliche Diskussion in dieser Form seit Jahrzehnten medial verhindert, weil die "klaren Konzepte", übrigens über vierzig in 42 Jahren, in der öffentlichen Berichterstattung der Allgemeinheit vorenthalten werden.

Das Projekt "Lokalbahnverlängerung Salzburg" ist mit fast achtzig Kilo Gutachten, Studien und Konzepten vermutlich das meist untersuchte Verkehrsprojekt Österreichs seit 1981 überhaupt. Es wurde in den Medien nur nie präsentiert und auch durch das Verschweigen von Meinungen führt es eben zum Verlassen des "Bodens der Sachlichkeit"! Wenn dann diese besagte Rogler-Gruppe, schon mit dem angriffigen Titel "Stopp U-Bahn", mit dem das Ziel der Zerstörung klar genannt wird, seitenweise in den Medien Platz zur Verbreitung aggressiver Polemik gegen den S-Link erhält und die Befürworter nicht einmal eine Zeile, sollte wohl klar sein, dass das sinnloser Weise "zunehmende Emotionalität" auslöst. Auch wenn erst sehr verspätet die S-Link-Projektgesellschaft jetzt die Info-Kampagne gestartet hat, sollte nun endlich dem "Ruf nach Sachlichkeit" nachgekommen werden.

Es ist höchste Zeit, das Projekt "Regionalstadtbahn-Netz" (Umkreis 70 Kilometer Salzburg, Bayern, Oberösterreich), mit dem Herzstück "S-Link", der Allgemeinheit zu erklären. Es geht darum, eine Alternative zu täglich 50.000 Pkw-Fahrten zu schaffen, die heute das Stau-Problem verursachen, in dem die sechs auf Salzburg zulaufenden Bahnstrecken (mit Mattigtalbahn sieben) im S-Link-Innenstadttunnel bis Friedensstraße (4,5 km) und dann oberirdisch weiter bis Hallein gebündelt werden und im 15-Minuten-Takt die Menschen aus der Region mit Zweisystem-Triebwagen (SLB 1000 V=, ÖBB 15 kV~) umsteigefrei in und durch die Stadt geführt werden.

Damit ist übrigens schon das Grundgerüst des "Konzepts S-Link" erklärt!

Das kann man doch sachlich und ohne Kampfeslust (negative Bürgerbefragung zur Verhinderung einer Verkehrslösung) und ohne aggressive Polemik der Rogler-Gruppe zur Verhinderung des Projekts faktenbasiert diskutieren. Das hat man am Donnerstag, dem 29. Juni 2023, im Kongresshaus eindeutig gesehen, dass das möglich ist!



Richard Fuchs, Obmann Verein "Die Rote Elektrische", 5020 Salzburg