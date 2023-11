Sachliche Kritik kommt nicht gut an

Sehr geehrte Frau Svazek! Als unser Bundespräsident in seiner Rede zur heurigen Festspieleröffnung davon sprach, dass man sich auch mal mit Personen außerhalb seiner Bubble "anfreunden" sollte, um den Meinungsaustausch zu forcieren, tat ich selbiges und folgte Ihrem Facebook-Auftritt. Ich habe Ihre Performance fortan mitgelesen und bei Themen, zu denen ich ein fundiertes Wissen und daraus folgend eine Meinung habe, mit sachlicher Kritik kommentiert. Es waren insgesamt vier Kommentare zu den Themen Salzach-Verbauung, Umweltschutz und Fischotter/Wolf.

Am 25. 11. 2023 haben Sie in einem Beitrag folgenden Satz publiziert: "Naturschutz ist ein regionales Thema, das auch vor Ort am besten gelöst ist." Und dass sich die EU hier nicht einzumischen hat. Ich konterte, dass die Probleme, die wir im Moment haben, nur global zu lösen sind und es übergeordnete Instanzen braucht, um Artensterben und Klimawandel einzudämmen. Nach diesem Kommentar wurde ich von Ihnen blockiert und meine Kommentare gelöscht.

Nun stelle ich mir natürlich die Frage, was ich falsch gemacht habe. Ist das also doch das Verständnis der Freiheitlichen von Demokratie? Oder sind Sie etwa Teil dieser Cancel Culture, die Sie ja selbst anprangern? Oder habe ich meine Kommentare mit zu wenig blauem Herzen und Österreich-Fahnen versehen?

Nachdem Sie mir nie auf meine stets höflich formulierten Kommentare geantwortet haben und ich Ihnen durch Ihre Blockadehaltung nicht mehr schreiben kann, mache ich es auf diesem Wege und denke mir einfach meinen Teil. Scheinbar war meine Meinung von Ihnen doch die richtige.

Johannes Kaserer-Neff, 5020 Salzburg