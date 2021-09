Sängerin bewertet Impfrisiko als zu hoch

Zum Artikel "Ungeimpfte Sängerin fliegt aus Ensemble des Salzburger Adventsingens" (SN vom 13. 9.):

Dem Salzburger Adventsingen ist zu gratulieren, dass es nicht von seiner Linie abgeht. Tests bieten einfach nicht denselben Schutz wie eine Impfung - und das betrifft das gesamte Ensemble.

Schade, dass Frau Vierlinger das Risiko einer Impfung massiv überbewertet und das Risiko einer Coronaerkrankung für Schwangere fahrlässig unterschätzt, zumal ihre drei Kinder - zu jung, um geimpft zu werden - eine zusätzliche Gefährdung für die werdende Mutter darstellen. Frau Vierlinger übernimmt nicht die notwendige Verantwortung, die sie als bald vierfache Mutter für sich und ihre Kinder trägt.

Die Gefährdung durch Corona besteht für sie auch dann, wenn sie am Adventsingen nicht teilnimmt, alles andere ist in Zeiten von Delta eine Illusion. Ich habe für diese Position wenig Verständnis und sehe offen gestanden auch nicht, was hier genau diskutiert werden soll. Wie Frau Vierlinger wünscht, liegt die Entscheidung bei ihr und sie hat sich entschieden - gegen die Impfung und gegen das Adventsingen.



Barbara Schneider, 1180 Wien