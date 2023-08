Sag mir, wo die Blumen sind

Wenn Sie zuletzt der Anblick einer ursprünglichen Blumenwiese beglückt, das Rauschen eines naturbelassenen Bächleins erfreut oder der Gesang einer Nachtigall in freier Natur fasziniert hat, dann waren sie vermutlich nicht im Land Salzburg unterwegs. Abseits von durchaus großzügig bemessenen Schutzgebieten besteht die Kulisse des selbst erklärten "kleinen Paradieses" bei genauem Hinsehen oft aus ausgeräumten, von Beton und Asphalt versiegelten, sowie von Intensiv-Monokulturen in Land- und Forstwirtschaft denaturierten Landschaften. Die Rest-Natur im Land Salzburg sitzt wegen "Geschäftsschädigung" ständig auf der Anklagebank der mächtigen Lobbies von Wirtschaft, Industrie und Agrobusiness. Im Jahr 1985 setzte die Salzburger Landespolitik ein hoffnungsvolles Signal: Sie stellte der wehrlosen Natur in Verwaltungsverfahren einen Anwalt zur Seite - die Landesumweltanwaltschaft. Im letzten Wahlkampf wurde die LUA mit unsachlicher Kritik sturmreif geschossen. Die nunmehrigen Pläne, die anwaltliche Stimme von Natur und Umwelt in Salzburg in ihren Rechten erheblich zu beschneiden und in einem Aufwaschen auch gleich das Naturschgutzgesetz 'auszuräumen', sind hingegen ein Signal dafür, dass die Machthaber von heute vor den Profitinteressen im "Auto- und Schnitzelland Österreich" ((c) Karl Nehammer) kapituliert haben. Diesen Leserbrief schreibe ich am 2. August 2023, dem "Welterschöpfungstag", nach dem global heißesten jemals gemessenen Juli, während es rund um das Mittelmeer brennt, das sechste, erstmals Menschen-gemachte Massenaussterben der Erdgeschichte voll im Gang ist und immer klarer wird, dass wir das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens bereits geschmissen haben. Naturschutz bedeutet den nachhaltigen Schutz der Lebensgrundlagen Vieler vor den kurzfristigen Profitinteressen Weniger. Wann wird man je versteh'n?







Dr. Friedrich Michael Steger, 5161 Elixhausen