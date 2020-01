SALK sind bio, so gut es geht

In einem Leserbrief (SN vom 22. Jänner) verweist Biolandwirt Josef Tiefenbacher, Polzbauer aus Niedernsill, auf den Bioanteil von zehn Prozent in unserer Küche. Er stellt dazu die Frage, woher die anderen 90 Prozent kommen, wie hoch der Anteil an regionalen Produkten ist und wie wir bei Fleisch und Milchprodukten zu einer Erhöhung des Bioanteils auf 60 Prozent und zu 100 Prozent Regionalität stehen.

Dazu folgende Fakten: In unserer Küche werden täglich mehr als 8000 Mahlzeiten zubereitet. Der Bioanteil von elf Prozent ist ein Durchschnittswert und in einzelnen Bereichen höher. So beträgt er bei Rind- und Kalbfleisch mehr als 60 Prozent. Wir wünschen uns selbst einen höheren Bioanteil, leider ist das Angebot auf dem Markt für die Mengen, die wir benötigen, begrenzt - vor allem bei Schweinefleisch und Geflügel. Zur Regionalität: 63 Prozent unserer Lieferanten stammen aus Salzburg, 14 weitere Prozent aus Oberösterreich, sechs Prozent aus dem restlichen Österreich, 17 Prozent aus dem (angrenzenden) Deutschland. Rind- und Kalbfleisch beziehen wir zu fast 100 Prozent aus der Region. Fazit: Regionaler geht es nicht mehr und bio sind die SALK, so gut es geht und finanziell dem Steuerzahler gegenüber vertretbar ist.



Raimund Piberger, Leitung SALK-Küche